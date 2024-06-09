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Названы регионы с самым низкими ценами на стоматологические услуги

Доцент Соболева: дешевле всего лечить зубы в Тульской и Тверской областях

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Варвара Гертье/РИА Новости

Высокие цены на лечение зубов в клиниках Москвы способствуют «медицинскому туризму» москвичей в другие субъекты РФ, где стоимость стоматологических услуг гораздо ниже, сообщила доцент кафедры маркетинга Университета «Синергия» Юлия Соболева и перечислила такие регионы. Об этом пишет агентство «Прайм».

Эксперт отметила, что цена зависит от региона и профессионального уровня той или иной клиники. Если за пломбирование одного зуба в Москве придется отдать 2-10 тысяч рублей, то в регионах это будет стоить 1,5-7 тысяч рублей. Установка коронки в столице обойдется в 15-50 тысяч рублей, в регионах — 10-40 тысяч.

По словам Соболевой, выгоднее всего с финансовой точки зрения лечить кариес в Тульской, Тверской, Рязанской и Владимирской областях. Так, в Тульской области удаление зуба будет стоить 1426 рублей. Однако не следует бросаться на очень низкую цену, советует доцент, поскольку услуги хорошего врача и материалы стоят определенных денег.

Соболева посоветовала при выборе клиники читать на сайте отзывы реальных клиентов и обращать внимание на уровень квалификации стоматологов и оборудование.

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