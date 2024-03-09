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Стало известно, насколько вырастут услуги стоматологов в России

Цены на стоматологические услуги в России растут на 10-15% в год

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Shutterstock

Цены на стоматологические услуги в России растут в среднем на 10-15% в год. Об этом в беседе с ТАСС заявил президент Ассоциации стоматологов РФ Андрей Яременко.

«Стоимость услуг растет в пределах 10-15%, ниже, чем ключевая ставка Центробанка РФ», — подчеркнул эксперт.

При этом качество услуг в сфере также повышается, продолжил Яременко. В частности речь идет о государственных клиниках, в некоторых из которых медицинская помощь сейчас технологически выше, чем в частных, отметил он.

До 2022 года российские стоматологи преимущественно использовали импортные материалы, однако после введения санкций зарубежные производители покинули российский рынок, а отечественные компании взяли курс на импортозамещение. Каких успехов удалось добиться за это время — узнала «Газета.Ru».

Накануне стало известно, что скоро россиян ждут новые способы оплаты товаров и услуг.

Ранее сообщалось, сколько россиян не пользуются банковскими картами.

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