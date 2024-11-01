Врач оценил, грозит ли россиянам эпидемия цинги

Россиянам не грозит эпидемия цинги, которая распространилась в мире. Об этом Gazeta.SPb рассказал врач-терапевт, гастроэнтеролог, гепатолог, врач превентивной медицины СМ-Клиника в Санкт-Петербурге Сергей Лопатин.

Он пояснил, что заболевание представляет собой крайнюю форму дефицита витамина С или аскорбиновой кислоты. По его словам, довести себя до такого состояния «очень и очень сложно». При этом эксперт допустил, что люди могут сталкиваться с незначительным дефицитом витамина C.

«Особенно это касается тех, кто постоянно сидит на жестких низкокалорийных диетах или ест мало фруктов и овощей <...>. В зону риска входят курильщики: никотин увеличивает расход витамина C и мешает его адекватному усвоению», — сказал Лопатин.

Врач добавил, что в зоне риска по данной болезни находятся люди с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, которые сопровождаются нарушением усвоения питательных веществ.

Врачи в журнале BMJ Case Reports до этого сообщали, что цинга может возникнуть всего через месяц после ежедневного потребления менее 10 мг витамина C. Хотя болезнь легко лечится, ее трудно распознать из-за редкости. По их словам, цингу легко спутать, например, с васкулитом. К факторам риска эксперты отнесли алкоголизм, курение, расстройства пищевого поведения, низкий доход, ожирение, диализ и лекарства, которые мешают поглощению витамина С.

Ранее терапевт рассказала, к каким заболеваниям может привести недостаток витамина С.