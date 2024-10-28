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Ученые рассказали, кому грозит забытая болезнь моряков

BMJ Case Reports: ушивание желудка привело к цинге у мужчины с низким доходом

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Depositphotos

Врачи описали случай цинги у мужчины после уменьшения желудка для похудения. Дефицит витамина C возник у него из-за плохого питания, сообщается в журнале BMJ Case Reports.

Мужчина среднего возраста обратился с жалобами на болезненные красно-коричневые точки на ногах. Также у него была кровь в моче и анемия. Его проверили на воспалительные и аутоиммунные заболевания, а также на внутреннее кровотечение. Сыпь продолжала распространяться. Позже пациент признался, что ему не хватает денег и он почти не покупал фрукты и овощи, а часто вообще пропускал приемы пищи. Из-за недостатка денег он также перестал принимать пищевые добавки, назначенные после операции.

Анализы крови для оценки его питания показали, что у него почти не было витамина C в крови. После приема витаминов болезненная сыпь и другие симптомы исчезли.

Цинга может возникнуть всего через месяц после ежедневного потребления менее 10 мг витамина C. Хотя болезнь легко лечится, ее трудно распознать из-за редкости. Цингу легко спутать, например, с васкулитом. Однако без лечения цинга может привести к опасному для жизни кровотечению.

Описанный врачами случай подчеркивает важность наблюдения за пациентами с факторами риска цинги. Они включают алкоголизм, курение, расстройства пищевого поведения, низкий доход, ожирение, диализ и лекарства, которые мешают поглощению витамина С (стероиды и подавляющие выработку желудочного сока).

Ранее ученые нашли диету, которая может улучшить работу поджелудочной при диабете.

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