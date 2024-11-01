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Суд назначил дату слушания по делу обвиняемого в госизмене Журавеля

Слушание по делу обвиняемого в госизмене Журавеля назначено на 14 ноября

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Телеграм-канал «РИА Новости»

Первое судебное заседание по делу о государственной измене Никиты Журавеля, отправленного в колонию за сожжение Корана в Волгограде, состоится 14 ноября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов общей юрисдикции Волгоградской области.

Отмечается, что дело будет рассматриваться в закрытом формате.

3 октября прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение в отношении Журавеля по статье «Государственная измена» (ст. 275 УК РФ).

По данным Генпрокуратуры РФ, в марте прошлого года Журавель по собственной инициативе связался с представителями службы безопасности Украины и предложил сотрудничество. Молодой человек переслал СБУ видео железнодорожного состава, который перевозил российскую военную технику, а также передал сведения о передвижении служебной машины одной из войсковых частей.

27 февраля 2024 года Висаитовский районный суд Грозного приговорил к 3,5 года колонии общего режима Никиту Журавеля за оскорбление чувств верующих и хулиганство. Весной прошлого года он поджег в Волгограде Коран на фоне мечети и снял это на видео.

Ранее сообщалось, что адвокат Журавеля не будет защищать его в рамках дела о госизмене.

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