Россиянам объяснили, как защититься от преследования сталкера

Сталкинг – это навязчивое преследование и настойчивые попытки наладить контакт, а также желание вмешаться в личную жизнь без согласия человека. Сталкеры игнорируют отсутствие взаимного интереса, следят за своей жертвой, а при активной ответной реакции начинают думать, что их действия одобряются, объяснила в беседе с 360.ru дипломированный психолог Анастасия Валуева.

Сталкинг – это не обязательно только слежка и сбор информации. Он может выражаться в постоянных звонках, сообщениях, якобы неожиданных встречах и угрозах. Жертву часто запугивают, могут применить вандализм по отношению к ее имуществу. Причем реагируют сталкеры на любую реакцию, даже негативную, поэтому лучше не контактировать с ними, считает психолог. По ее словам, если их не игнорировать, давать ответную реакцию, то преследователь начнет думать, что жертва согласна на общение.

«Дальше необходимо собирать доказательства, то есть сохранять сообщения, записи звонков, переписку, чтобы в дальнейшем было проще с этим обращаться в органы», — подчеркнула специалист.

Она призвала не молчать и пожаловаться на происходящее родственникам, друзьям, соседям, обратиться в полицию с заявлением о домогательстве и преследовании. Также, по мнению Валуевой, следует посоветоваться с юристом, чтобы он рассказал, как именно можно бороться с происходящим.

Психолог призвала россиян, ставших жертвами сталкинга, не гулять в одиночестве, не возвращаться поздно вечером домой, при «случайной» встрече использовать видеозапись, что может отпугнуть преступника. Важно не давать преследователю надежды, не заигрывать, не выражать эмоции. Если ничего не помогает, то нужно прибегнуть к огласке, которую сталкеры обычно не приемлют. Лучше написать о происходящем в соцсетях и обратиться в СМИ, заключила Валуева.

Напомним, недавно девушка из Казани стала жертвой курьера-сталкера. После доставки товаров на дом, он стал постоянно писать ей и предлагать пойти на свидание, а когда она его заблокировала, создал анкету девушки на сайте знакомств, заявив, что девушка оказывает интимные услуги за деньги.

Ранее кабмин попросил доработать законопроект о наказании за сталкинг.