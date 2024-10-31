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Доставщик из Казани преследовал понравившуюся девушку, а после отомстил ей за отказ

Курьер из Казани преследовал студентку и отомстил ей за отказ пойти на свидание

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Shutterstock

Курьер из Казани преследовал понравившуюся ему клиентку, а после отомстил за отказ пойти на свидание, создав фейковую анкету на сайте знакомств. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В начале октября девушка получила товар с доставкой от одного из маркетплейсов. Посылку к дому студентки привез молодой человек, которому она очень понравилась.

Симпатия курьера к девушке была настолько сильной, что он стал постоянно писать ей и предлагать пойти на свидание. Преследователь быстро надоел клиентке, после чего она отправила поклонника в черный список.

В отместку за это сталкер создал анкету девушки на сайте знакомств. В ней он указал, что студентка оказывает интимные услуги за деньги, а после написал самой девушке с угрозой:

«Жди заказов вечером».

Студентка быстро обратилась к адвокату, который помог разобраться в ситуации. Вместе с защитником она добилась удаления анкеты с сайта знакомств, а теперь планирует подать на преследователя заявление в полицию.

До этого на сталкера пожаловалась жительница Кирова. Он преследовал ее на протяжении нескольких лет. Пострадавшая жаловалась в полицию, однако ее заявление не приняли всерьез.

Ранее жительница Британии отправилась в тюрьму за преследование бывшего парня и попытку поджечь его дом.

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