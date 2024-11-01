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На ЗАЭС сообщили об устранении микротрещины на трубопроводе реактора

Директор ЗАЭС Черничук: микротрещину на трубопроводе реактора устранили

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Reuters

На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) устранили микротрещину на трубопроводе системы поддержки одного из реакторов. Об этом РИА Новости сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук.

«Не произошло ничего экстраординарного. Любое оборудование имеет свойство периодически выходить из строя. Микротрещина, которая была обнаружена на трубопроводе, — это процесс, который сопровождает эксплуатацию блоков», — сказал директор станции.

Черничук добавил, что оборудование станции введут в работу после подтверждения плотности. По его словам, сотрудники ЗАЭС не зафиксировали каких-либо нарушений в пределах условий безопасной эксплуатации.

Накануне Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что на одном из реакторов Запорожской АЭС обнаружили утечку воды. В МАГАТЭ отметили, что сотрудники агентства продолжали внимательно следить за этим вопросом, хотя и не видели никаких непосредственных проблем для ядерной безопасности.

Ранее ВСУ атаковали беспилотниками город — спутник ЗАЭС.

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