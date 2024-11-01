Врач рассказала, какие сыры нельзя есть пожилым

Пожилым людям не стоит есть слишком соленые сыры, например, брынзу, потому что они могут задерживать жидкость, способствовать возникновению отеков и ухудшать прогноз при мочекаменной болезни. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

Помимо этого, врач не советует им есть продукцию с содержанием жира 40–50%, потому что у многих из них повышен уровень холестерина. Вместо этого она рекомендует выбирать легкие 20-процентные виды. По ее словам, лучше всего включать в свой рацион соевый сыр тофу.

«У него низкая жирность и огромное количество белка. Кроме того, он содержит фитоэстрогены, которые предотвращают остеопороз у пожилых женщин», — пояснила Мухина.

Эксперт уточнила, что пожилым нужно есть не менее 100 граммов любого разрешенного сыра в неделю — по одному 15-граммовому кусочку в день.

Ученые из Первой больницы Китайского медицинского университета в Шеньяне до этого установили, что увеличение общего потребления зерновых и сыра может защитить от гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ).

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