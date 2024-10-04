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Названы продукты, снижающие риск развития рефлюксной болезни

EJN: зерновые и сыр снижают риск развития рефлюксной болезни

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Depositphotos

Ученые из Первой больницы Китайского медицинского университета в Шеньяне установили, что увеличение общего потребления зерновых и сыра может защитить от гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ). Результаты исследования опубликованы в European Journal of Nutrition (EJN).

В исследовании использовались данные 129080 человек с ГЭРБ и 473 524 здоровых добровольцев. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь хаарктеризуется воспалением стенок нижнего отдела пищевода, возникающим как результат регулярного рефлюкса (обратного движения) желудочного содержимого. Ученые собрали информацию о пищевых привычках испытуемых и проанализировали образцы их крови для оценки концентрации в ней пяти видов липидов (жироподобных веществ).

Оказалось, что активное общее потребление сыра и зерновых коррелировало с более низким риском развития ГЭРБ. Также было обнаружено, что у любителей сыра в организме снижена концентрация «плохого» холестерина (ЛПНП), оседающего на стенках сосудов.

По словам ученых, здоровая диета и регулярный контроль уровня липидов в крови выступает эффективной стратегией профилактики ГЭРБ.

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