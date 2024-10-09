Россиянам рассказали, как правильно собрать сырную тарелку

Фромажер Екатерина Стрельцова в интервью проекту «Сноб» рассказала, как правильно собрать сырную тарелку. По ее словам, сыры принято раскладывать по часовой стрелке — от видов с наименее интенсивным вкусом к образцам с наиболее «мощным».

«Сыры не стоит нарезать одним и тем же ножом. Во-первых, для каждого сорта молочного продукта предусмотрен конкретный столовый прибор. <...> Во-вторых, использование одного ножа приведет к переносу микрофлоры — сложный гастрономический сыр, получивший бактерии от другого образца, во время хранения изменит свои вкусы и ароматы», — предупредила эксперт.

Мягкие сыры она посоветовала нарезать ножом с отверстиями в лезвии — они позволят получить ровные порции и не дадут прилипнуть продукту к металлу.

В 2024 году ученые из Вагенингенского университета в Нидерландах установили, что употребление голландских сыров, таких как гауда, повышает скорость обработки информации в мозге пожилых людей. Результаты исследования опубликованы на портале MDPI.

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