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В Самаре группа вооруженных людей избила подростков

Бастрыкин запросил доклад о ситуации с избиением подростков в Самаре

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования инцидента с избиением подростков на детской площадке в Самаре. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

По данным публикаций в социальных сетях, инцидент произошел в сентябре в Советском районе Самары. Один из потерпевших рассказал, что его однокласснику написал знакомый из параллельного класса. Тот предложил ему встретиться.

На место встречи пришли трое подростков. К ним подъехали две машины, из которых вышли 12 человек в возрасте от 17 до 20 лет. Они избили школьников, а один из нападавших угрожал открыть стрельбу из травматического пистолета.

По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве.

«Председатель Следственного комитета поручил и.о. руководителя СУ по Самарской области Воеводину А.В. доложить о ходе расследования уголовного дела», — говорится в сообщении.

23 октября в Сочи водитель избил подростка, который якобы не оплатил проезд в автобусе. В потасовку вмешались прохожие и защитили потерпевшего, тот не получил серьезных травм.

Ранее уголовное дело возбудили после избиения школьника из-за отказа от лезгинки.

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