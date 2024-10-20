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Уголовное дело возбудили после избиения школьника из-за отказа от лезгинки

СК возбудил дело после избиения школьника в Нелидово из-за отказа от лезгинки

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Телеграм-канал «Инцидент Тверь и Тверская Область»

После избиения 15-летнего подростка в городе Нелидово Тверской области было возбуждено дело о хулиганстве ( п.«а» ч.1 ст.213 УК РФ), сообщает региональное управление СК в своем Telegram-канале.

Согласно публикации, сотрудники правоохранительных органов обратили внимание на видеозапись с избиением в соцсетях. Следствие предполагает, что 12 октября у дома на улице Пушкина у пострадавшего произошел конфликт с неизвестным молодым человеком.

«Последний в присутствии иных лиц нанес несовершеннолетнему множественные удары руками и ногами в область головы, туловища и конечностей, чем причинил последнему физическую боль», — говорится в посте.

На кадрах, которые публиковали местные паблики, видно, что во время избиения за происходящим наблюдают другие подростки, некоторые из них в балаклавах. Отмечалось, что агрессор после избиения начал заставлять пострадавшего встать на колени и просить прощения. Также несовершеннолетнего принуждали танцевать лезгинку и валяться в луже.

Ранее в Челябинске подростки похитили мигранта и заставляли его лаять.

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