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В Сочи водитель автобуса избил подростка, который не оплатил проезд

В Сочи на видео попало избиение подростка водителем автобуса

В Сочи водитель избил подростка, который якобы не оплатил проезд в автобусе. Видео, снятое одним из пассажиров, было опубликовано Telegram-каналом «ЧП Сочи».

Днем 23 октября несовершеннолетний ехал в автобусе №30 и вышел на улице Дагомысская в Центральном районе города. По словам очевидцев, юноша не заплатил за проезд, это и вывело водителя из себя.

Мужчина догнал подростка, который только что покинул салон, и принялся его избивать. В потасовку вмешались прохожие и защитили потерпевшего, тот не получил серьезных травм.

Пока неизвестно, составил ли подросток заявление на взрослого. В полиции инцидент пока не комментировали.

Накануне в Петербурге водитель автобуса вышвырнул из салона неадекватного пассажира. Как сообщали СМИ, дебош устроил уроженец одной из стран в Центральной Азии. Теперь пользователи соцсетей хотят наградить водителя, который позаботился о защите своих пассажиров от агрессивного мигранта.

Ранее в Перми пьяные пассажиры избили водителя автобуса и сорвали рейс.

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