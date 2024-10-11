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Поезда столкнулись под Челябинском

Два поезда столкнулись под Челябинском

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«Южно-Уральская Магистраль РЖД»/vk.com

На станции Челябинск-Южный, в поселке Железнодорожный города Копейска, ночью 11 октября произошло столкновение двух поездов. Об этом сообщает Ura.ru.

В публикации отмечается, что подробностей произошедшего пока нет.

На снимках с места происшествия видно, что часть вагонов одного из поездов сошли с рельсов.

В сентябре в чешской столице Праге столкнулись два пассажирских поезда.

Авария произошла на железнодорожном пути возле моста на улице Чупрова. После ЧП улицу перекрыли в обоих направлениях.

Как рассказала изданию пресс-секретарь Пражской спасательной службы Яна Почтова, пострадавших в результате инцидента людей развозят по больницам. Отмечается, что большинство из них отделались синяками и ушибами.

6 сентября сообщалось об аварии в Санкт-Петербурге, где электричка протаранила грузовик. ДТП произошло на территории депо Санкт-Петербург Балтийский. От удара грузовик развалился на части, а первый вагон поезда оказался сильно поврежден. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что в России усилят контроль над железнодорожными переездами из-за аварий.

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