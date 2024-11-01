В России захотели запретить отзывы с фотографиями детей на маркетплейсах

Федеральное общество сетевой торговли (ФОСТ) обратилось в Роскомнадзор с просьбой запретить отзывы с фотографиями детей в интернет-магазинах. Об этом сообщает «Лента.ру».
В тексте обращения отмечается, что опасения ФОСТ вызвано акциями ряда маркетплейсов «Баллы за отзывы». Чтобы получить вознаграждение, пользователю нужно оставить отзыв на товар в текстовом, фото- или видеоформате.
В обществе подчеркнули, что многие покупатели из числа родителей используют для этого снимки своих детей. Иногда фотографии носят безобидный, но бывают случаи двусмысленного характера снимка, например фото в купальниках, нижнем белье, с ярким неестественным макияжем.
В ФОСТ считают, что подобные действия нарушают личное пространство детей, а также могут привлечь нежелательное внимание к ним со стороны третьих лиц.
22 октября министерство экономического развития РФ призвало исключить правило молчаливого согласия продавца на изменение стоимости его товара на маркетплейсе.
Ранее в РФ предложили усилить госрегулирование маркетплейсов.