В России захотели запретить отзывы с фотографиями детей на маркетплейсах

Федеральное общество сетевой торговли (ФОСТ) обратилось в Роскомнадзор с просьбой запретить отзывы с фотографиями детей в интернет-магазинах. Об этом сообщает «Лента.ру».

В тексте обращения отмечается, что опасения ФОСТ вызвано акциями ряда маркетплейсов «Баллы за отзывы». Чтобы получить вознаграждение, пользователю нужно оставить отзыв на товар в текстовом, фото- или видеоформате.

В обществе подчеркнули, что многие покупатели из числа родителей используют для этого снимки своих детей. Иногда фотографии носят безобидный, но бывают случаи двусмысленного характера снимка, например фото в купальниках, нижнем белье, с ярким неестественным макияжем.

В ФОСТ считают, что подобные действия нарушают личное пространство детей, а также могут привлечь нежелательное внимание к ним со стороны третьих лиц.

22 октября министерство экономического развития РФ призвало исключить правило молчаливого согласия продавца на изменение стоимости его товара на маркетплейсе.

Ранее в РФ предложили усилить госрегулирование маркетплейсов.