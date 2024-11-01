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В России захотели запретить отзывы с фотографиями детей на маркетплейсах

Общество сетевой торговли предложило запретить отзывы с изображениями детей

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Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

Федеральное общество сетевой торговли (ФОСТ) обратилось в Роскомнадзор с просьбой запретить отзывы с фотографиями детей в интернет-магазинах. Об этом сообщает «Лента.ру».

В тексте обращения отмечается, что опасения ФОСТ вызвано акциями ряда маркетплейсов «Баллы за отзывы». Чтобы получить вознаграждение, пользователю нужно оставить отзыв на товар в текстовом, фото- или видеоформате.

В обществе подчеркнули, что многие покупатели из числа родителей используют для этого снимки своих детей. Иногда фотографии носят безобидный, но бывают случаи двусмысленного характера снимка, например фото в купальниках, нижнем белье, с ярким неестественным макияжем.

В ФОСТ считают, что подобные действия нарушают личное пространство детей, а также могут привлечь нежелательное внимание к ним со стороны третьих лиц.

22 октября министерство экономического развития РФ призвало исключить правило молчаливого согласия продавца на изменение стоимости его товара на маркетплейсе.

Ранее в РФ предложили усилить госрегулирование маркетплейсов.

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