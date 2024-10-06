В РФ предложили усилить госрегулирование маркетплейсов

Общественная организация по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) направила премьер-министру России предложения по усилению государственного регулирования маркетплейсов. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно инициативе ОПИ, маркетплейсы предлагается обязать проверять документы о соответствии продаваемой продукции. Кроме того, организация выступила с идеей введения штрафов за реализацию нелегальной продукции, если таковая была выявлена при использовании государственных информационных систем или с помощью запроса необходимых сведений.

Также одним из предложений стало определение перечня «продукции повышенного риска» и запрет на ее реализацию через маркетплейсы. В частности, речь идет о пестицидах, химически опасных веществах, ветеринарных препаратах, пиротехнической продукции и так далее.

В августе Министерство промышленности и торговли Российской Федерации предлагало приравнять маркетплейсы к торговым сетям, а также запретить им привлекать к работе самозанятых. Работа над комплексной редакцией законопроекта велась вместе с депутатами и сенаторами.

Однако 2 октября Федеральная антимонопольная служба не согласовала закон о работе маркетплейсов. По мнению ФАС, документ может создать коллизии норм.

Ранее стало известно, как маркетплейсы обманывают россиян.