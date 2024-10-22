Маркетплейсам могут запретить правило молчаливого согласия

Министерство экономического развития РФ призвало исключить правило молчаливого согласия продавца на изменение стоимости его товара на маркетплейсе. Об этом сообщают «Ведомости».

Чиновники считают, что молчание или бездействие не могут быть той формой, в которой должно выражаться согласие. По их мнению, любые изменения цены (скидки или наценки), которые намерена применить платформа, должны обсуждаться с продавцом, от него маркетплейс должен получить формализованное согласие.

Документ, который предполагает соответствующие изменения, министерство направило в правительство 16 октября.

19 августа замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов заявил, что к интернет-торговле должны применяться общие правила налогообложения, в том числе взимание НДС со всех зарубежных товаров, размещенных на маркетплейсах. Предполагается, что администрировать вопрос будет Федеральная налоговая служба (ФНС).

Ранее Греф объяснил, почему «Почта России» проиграла конкуренцию маркетплейсам.