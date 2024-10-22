Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Маркетплейсам могут запретить правило молчаливого согласия

МЭР: согласие продавца на изменение цены не может выражаться молча

close
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Министерство экономического развития РФ призвало исключить правило молчаливого согласия продавца на изменение стоимости его товара на маркетплейсе. Об этом сообщают «Ведомости».

Чиновники считают, что молчание или бездействие не могут быть той формой, в которой должно выражаться согласие. По их мнению, любые изменения цены (скидки или наценки), которые намерена применить платформа, должны обсуждаться с продавцом, от него маркетплейс должен получить формализованное согласие.

Документ, который предполагает соответствующие изменения, министерство направило в правительство 16 октября.

19 августа замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов заявил, что к интернет-торговле должны применяться общие правила налогообложения, в том числе взимание НДС со всех зарубежных товаров, размещенных на маркетплейсах. Предполагается, что администрировать вопрос будет Федеральная налоговая служба (ФНС).

Ранее Греф объяснил, почему «Почта России» проиграла конкуренцию маркетплейсам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами