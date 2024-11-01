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В России хотят ужесточить условия разведения кур и гусей

«Известия»: Минсельхоз планирует ужесточить условия разведения кур и гусей

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Depositphotos

Производителей птицеводческой продукции – фабрики, личные подсобные и фермерские хозяйства, а также индивидуальных предпринимателей хотят обязать разводить птицу по новым требованиям.  Об этом сообщается на сайте газеты «Известия» со ссылкой на проект приказа Минсельхоза России.

Новые правила предполагают разделение заводчиков на три категории. В первую войдут предприятия более одной тысячи голов, во вторую — крупные хозяйства — от 51 птицы до 1 тысячи, и мелкие хозяйства до 50 голов.

Каждой из категорий установят свои требования. Например, мелким и крупным хозяйствам необходимо обеспечить заграждения от диких животных, вырубить на территории хозяйства деревья, убрать временные водоемы. От расстояния производства до соседнего участка будет зависеть разрешенное количество птиц.

27 октября министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев заявил, что в регионе ввели режим ЧС регионального характера из-за вспышки птичьего гриппа на единственной в крае птицефабрике «Пионерское».

Ранее человек впервые заразился птичьим гриппом из неизвестного источника.

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