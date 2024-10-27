Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Камчатке ввели режим ЧС из-за вспышки птичьего гриппа на единственной птицефабрике

На Камчатке объявили режим ЧС из-за птичьего гриппа на птицефабрике «Пионерское»

close
Александр Кряжев/РИА «Новости»

На Камчатке ввели режим ЧС регионального характера из-за вспышки птичьего гриппа на единственной в крае птицефабрике «Пионерское». Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев.

По его словам, режим ввели по распоряжению губернатора региона. В зону действия ЧС попали Петропавловск-Камчатский и Елизовский район. Все необходимые действия по локализации ситуации предпринимаются, заверил Лебедев.

Высокопатогенный грипп птиц — это острая инфекционная болезнь, которая представляет опасность не только для животных, но и для человека. Падеж птиц в одном из птичников птицефабрики зафиксировали накануне, 26 октября.

Птицефабрика «Пионерское» является крупнейшим предприятие в регионе, которое работает с 1960 года. Фабрика специализируется на производстве яиц, мяса птицы и полуфабрикатов. Поголовье кур «Пионерского» составляет около 200 тысяч птиц, а производство яиц составляет до 50 млн штук ежегодно.

Ранее человек впервые заразился птичьим гриппом из неизвестного источника.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами