На Камчатке ввели режим ЧС из-за вспышки птичьего гриппа на единственной птицефабрике

На Камчатке ввели режим ЧС регионального характера из-за вспышки птичьего гриппа на единственной в крае птицефабрике «Пионерское». Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев.

По его словам, режим ввели по распоряжению губернатора региона. В зону действия ЧС попали Петропавловск-Камчатский и Елизовский район. Все необходимые действия по локализации ситуации предпринимаются, заверил Лебедев.

Высокопатогенный грипп птиц — это острая инфекционная болезнь, которая представляет опасность не только для животных, но и для человека. Падеж птиц в одном из птичников птицефабрики зафиксировали накануне, 26 октября.

Птицефабрика «Пионерское» является крупнейшим предприятие в регионе, которое работает с 1960 года. Фабрика специализируется на производстве яиц, мяса птицы и полуфабрикатов. Поголовье кур «Пионерского» составляет около 200 тысяч птиц, а производство яиц составляет до 50 млн штук ежегодно.

Ранее человек впервые заразился птичьим гриппом из неизвестного источника.