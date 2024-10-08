Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Мартинике в ходе беспорядков пострадали полицейские

AFP: на Мартинике в ходе беспорядков пострадали 11 полицейских

close
ryanzeair/X (Бывш. Twitter)

На французской Мартинике в ходе беспорядков пострадали 11 полицейских. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на AFP.

Отмечается, что примерно 50 демонстрантов с помощью грузовиков и стройматериалов заблокировали дорогу в коммуне Ламантен. Во время попытки зачистить перекресток полицейские подверглись нападению со стороны протестующих, которые использовали камни и бутылки. В результате 11 стражей порядка пострадали, пятерых участников беспорядков задержали.

До этого МИД РФ призвал Францию отбросить колониальные методы. С таким заявлением официальная представительница российского министерства иностранных дел Мария Захарова выступила на очередном брифинге, комментируя протесты на острове Мартиника — заморской французской территории.

По словам российского дипломата, Парижу «хочется получать бонусы, как ранее получала французская империя», но это вызывает «народное недовольство».

Ранее Le Figaro писала, что на Мартинике ввели комендантский час после погромов из-за высоких цен.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами