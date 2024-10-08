На Мартинике в ходе беспорядков пострадали полицейские

На французской Мартинике в ходе беспорядков пострадали 11 полицейских. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на AFP.

Отмечается, что примерно 50 демонстрантов с помощью грузовиков и стройматериалов заблокировали дорогу в коммуне Ламантен. Во время попытки зачистить перекресток полицейские подверглись нападению со стороны протестующих, которые использовали камни и бутылки. В результате 11 стражей порядка пострадали, пятерых участников беспорядков задержали.

До этого МИД РФ призвал Францию отбросить колониальные методы. С таким заявлением официальная представительница российского министерства иностранных дел Мария Захарова выступила на очередном брифинге, комментируя протесты на острове Мартиника — заморской французской территории.

По словам российского дипломата, Парижу «хочется получать бонусы, как ранее получала французская империя», но это вызывает «народное недовольство».

Ранее Le Figaro писала, что на Мартинике ввели комендантский час после погромов из-за высоких цен.