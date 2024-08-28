В Великобритании задержали 11-летнего участника массовых беспорядков

Британские полицейские задержали 11-летнего мальчика, который принимал участие в массовых беспорядках. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на полицию.

Задержанный ребенок стал самым юным обвиняемым в рамках дела об участии в беспорядках, которые произошли после нападения с ножом на детей в Саутпорте.

Помимо мальчика, правоохранители задержали еще 14 участников антииммигрантских акций протеста, которые прошли 4 августа в городе Мидлсбро.

По закону уголовная ответственность в Англии и Уэльсе наступает с 10 лет.

До этого сообщалось, что с начала массовых беспорядков, вспыхнувших в Британии, полиция задержала около 380 человек.

В конце июля в Саутпорте подросток напал с ножом на детей во время занятий по танцам и йоге. Всего в результате атаки пострадали девять детей, троих из которых спасти не удалось, а также двое взрослых. После нападения распространилась информация о том, что подозреваемый является беженцем. На фоне появления этих данных произошли беспорядки в нескольких городах Британии. Сторонники крайне правой организации «Английская лига защиты» устроили столкновения с полицейскими на акции протеста в Саутпорте. Более 50 стражей порядка пострадали при беспорядках.

Ранее рейтинг нового премьера Британии упал до минимума на фоне беспорядков.