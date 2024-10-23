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Матвиенко посоветовала мэру Екатеринбурга почаще пользоваться общественным транспортом

Матвиенко попросила мэра Екатеринбурга почаще ездить на общественном транспорте

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила мэра Екатеринбурга Алексея Орлова почаще пользоваться общественным транспортом. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

«Мэра Екатеринбурга я бы попросила, если вас не затруднит, почаще пользоваться общественным транспортом и, пожалуйста, попробуйте уехать с «Гринвича» (торгово-развлекательный центр — прим. ред.)... Попытайтесь влезть в переполненный транспорт», — сказала Матвиенко на заседании Совфеда, где присутствовал Орлов.

15 октября журналистка Ксения Собчак предложила Орлову потратить деньги от туристического налога «на нормальную уборку улиц». Она напомнила, что прошлой зимой прокуратура внесла представление Орлову об устранении нарушений содержания улично-дорожной сети города. Тогда мэр пообещал «лично проверить результаты уборки от снега» и призвал жителей Екатеринбурга сообщать о проблемных местах в свой Telegram-канал.

1 октября Орлов заявил, что в Екатеринбурге снизят стоимость проезда в общественном транспорте до 20 рублей. Скидку получат те, кто будет оплачивать проезд по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП). Мера будет действовать с 10 октября по 31 декабря. В метро система работать не будет.

Ранее мэр Екатеринбурга признал, что в некоторых школах ученики не знают русский.

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