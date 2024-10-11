Прокуроры проверят цены на общественный транспорт

Качество общественного транспорта в России проверят по поручению генпрокурора Игоря Краснова. Об этом сообщается на сайте генеральной прокуратуры.
Прокурорам предстоит оценить исполнение законодательства при перевозке пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом.
Особое внимание обращено на доступность транспортной инфраструктуры, обоснованность формирования цен на проезд, а также наличие и удобство маршрутов с учетом потребностей населения. В новых регионах РФ упор будет сделан на качество и степень интеграции транспортной инфраструктуры в нормативное поле, подчеркнули в ведомстве.
Проверке также подлежат вопросы планирования и развития перевозок, в том числе изменения и отмены различных маршрутов. Надзорные мероприятия коснутся и перевозчиков.
Меры примут в целях предотвращения скопления пассажиров на остановках, снижения аварийности, своевременного обслуживания и обновления подвижного состава транспорта.
В сентябре в Госдуме предложили обязать чиновников регулярно ездить на автобусах и метро.
Ранее эксперт оценил планы обязать работодателей оплачивать проезд сотрудникам.