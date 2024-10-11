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Прокуроры проверят цены на общественный транспорт

Прокуратура проверит стоимость проезда и доступность общественного транспорта

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Freepik

Качество общественного транспорта в России проверят по поручению генпрокурора Игоря Краснова. Об этом сообщается на сайте генеральной прокуратуры.

Прокурорам предстоит оценить исполнение законодательства при перевозке пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом.

Особое внимание обращено на доступность транспортной инфраструктуры, обоснованность формирования цен на проезд, а также наличие и удобство маршрутов с учетом потребностей населения. В новых регионах РФ упор будет сделан на качество и степень интеграции транспортной инфраструктуры в нормативное поле, подчеркнули в ведомстве.

Проверке также подлежат вопросы планирования и развития перевозок, в том числе изменения и отмены различных маршрутов. Надзорные мероприятия коснутся и перевозчиков.

Меры примут в целях предотвращения скопления пассажиров на остановках, снижения аварийности, своевременного обслуживания и обновления подвижного состава транспорта.

В сентябре в Госдуме предложили обязать чиновников регулярно ездить на автобусах и метро.

Ранее эксперт оценил планы обязать работодателей оплачивать проезд сотрудникам.

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