Пьяный российский пенсионер надругался над маленькой девочкой

В Коми суд вынес приговор 60-летнему мужчине, который приставал к несовершеннолетней девочке. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, пьяный житель Воркуты остался с маленьким ребенком в одной квартире и надругался над ним. Точный возраст пострадавшей не указывается, но известно, что ей меньше 12 лет.

В отношении пенсионера возбудили уголовное дело. Суд признал россиянина виновным и приговорил к 12 годам лишения свободы, которые он проведет в исправительной колонии строгого режима.

До этого петербуржца задержали за переписку с 11-летней девочкой из Саранска. Мужчина обменивался с ребенком сообщениями, во время общения он совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девочки.

В отношении петербуржца возбудили уголовное дело. Сейчас правоохранители выясняют, причастен ли россиянин к другим подобным преступлениям.

Ранее в Петербурге над беременной россиянкой надругались недалеко от метро.