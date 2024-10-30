Петербургский педофил надругался над школьницей из Саранска по переписке

В Саранске 11-летняя девочка пострадала от действий педофила. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По информации телеканала, мужчина начал переписываться с девочкой, находящейся в Саранске, в сентябре текущего года. В ходе общения он совершил в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера.

Позже полиция побеседовала с девочкой в присутствии ее законных представителей и установила личность подозреваемого. Мужчину из Петербурга задержали 29 сентября — он в скором времени сознался в надругательстве над ребенком по переписке. Сотрудники правоохранительных органов изъяли у него телефоны, компьютер, ноутбук и жесткие диски.

Возбуждено уголовное дело, проводится проверка. Сейчас стражи порядка устанавливают, причастен ли мужчина к другим правонарушениям подобного характера.

Ранее рецидивист-педофил сбежал из психбольницы на Сахалине, угнав мопед.