В Петербурге над беременной россиянкой надругались недалеко от метро

Беременную петербурженку госпитализировали после нападения неизвестных. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в Невском районе города. По данным источника, 38-летняя женщина шла к метро, но в какой-то момент компания людей избила ее, после чего изнасиловала. После этого злоумышленники скрылись в неизвестном направлении.

Жительница Петербурга попала в больницу, у нее диагностировали травму позвоночного столба. На данный момент информация о ее состоянии отсутствует.

На ситуацию обратили внимание в правоохранительных органах. Проводятся необходимые мероприятия, которые помогут установить обстоятельства произошедшего.

До этого в Ленобласти неизвестный напал на подростка. Мужчина ударил пострадавшую кулаком по голове и попытался надругаться. После инцидента девушку госпитализировали с множественными травмами тазобедренного сустава.

Правоохранители тем временем получили записи с камер видеонаблюдения. Мужчину ищут.

Ранее пьяный сыктывкарец пытался изнасиловать женщину-водителя и ограбил ее.