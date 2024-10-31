Житель Северодвинска посадил беспилотник на территорию детского сада

В Северодвинске на территории детского сада заметили беспилотник. Об этом сообщает Росгвардия северо-западного округа в Telegram-канале.

Работники обратились к вневедомственной охране, когда около учреждения приземлилось устройство. Росгвардейцы оцепили территорию и стали искать того, кто запустил беспилотник.

Оператором оказался россиянин 1986 года рождения. У мужчины не было разрешения на запуск устройства, поэтому сотрудники Росгвардии оперативно задержали его и направили в полицию.

До этого в пабликах Шебекино сообщалось о том, что в окно одной из школ влетел беспилотник. По данным местных жителей, устройство повредило здание школы.

При этом глава Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил информацию об обстрелах в Шебекино, но каких-либо данных об инциденте в учебном заведении не предоставил. Всего в день произошедшего атакам беспилотных летательных аппаратов подверглись три населенных пункта в этом округе.

Ранее обломки беспилотника взорвались на автокольце в Железногорске.