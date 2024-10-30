В Госдуме одобрили конфискацию имущества за незаконную миграцию

На пленарном заседании Госдумы был принят во втором и третьем чтениях законопроект, который расширяет действие уголовного законодательства о конфискации средств, ценностей и имущества, полученных преступным путем, на случаи организации незаконной миграции. Об этом сообщает ТАСС.

Документ был представлен в Госдуму группой депутатов в июле, а в начале октября прошел первое чтение. Законопроект вводит изменения в статью 104.1 Уголовного кодекса РФ, устанавливающую особенности принудительного изъятия и передачи имущества в госсобственность. Согласно новым нормам, лица, виновные в организации незаконной миграции, будут подвержены конфискации денежных средств, ценностей и другого имущества.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что количество преступлений в сфере незаконной миграции увеличивается.

«В 2023 году их число увеличилось на 79,6%, за семь месяцев 2024 года — в 2,8 раза к аналогичному периоду 2023 года. Такие данные приводит МВД», — сообщил он, ссылаясь на данные МВД.

По словам Володина, данный закон стал уже двенадцатым в 2024 году, направленным на совершенствование миграционной политики.

«Это все депутатские инициативы, они объединили большинство Государственной думы. <…> Остается еще один законопроект, который мы рассмотрим сразу после региональной недели, он у нас стоит на 12-е [ноября]», — отметил Володин на пленарном заседании.

Накануне сообщалось, что Совет Федерации РФ планирует рассмотреть проекты, касающиеся борьбы с нелегальной миграцией, в ходе заседания 6 ноября. Предварительное обсуждение документов назначено на 5 ноября.

Ранее в Санкт-Петербурге нескольких иностранцев лишили российского гражданства за отказ от постановки на воинский учет.