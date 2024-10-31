Блогеру Шабутдинову вновь продлили срок содержания в СИЗО

Московский городской суд продлил срок содержания под стражей блогеру и бизнес-тренеру Аязу Шабутдинову по делу о мошенничестве. Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы.

«Продлен срок содержания под стражей на три месяца, до 3 февраля 2025 года», — говорится в сообщении.

В судебной инстанции напомнили, что Шабутдинов обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере.

13 августа Таганский суд Москвы продлил арест Шабутдинову до 16 октября 2024 года. Тогда во время судебного заседания следователь сообщил, что у блогера имеется паспорт государства Сент-Люсия, резидентство в ОАЭ и открытая виза США. Также, по данным следствия, до своего задержания бизнес-тренер регулярно менял места проживания. В связи с этим следователи полагают, что Шабутдинов может скрыться от следствия.

10 октября суд продлил до 3 ноября срок содержания под стражей Шабутдинову.

Ранее Шабутдинов впервые за 11 месяцев в СИЗО поговорил с женой.