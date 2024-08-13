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Блогера Шабутдинова оставили в СИЗО до 16 октября

Суд в Москве продлил арест блогеру Шабутдинову по делу о мошенничестве

Таганский суд Москвы продлил арест блогеру Аязу Шабутдинову, которого обвиняют в мошенничестве. Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

Согласно решению суда, в СИЗО Шабутдинов будет находиться до 16 октября 2024 года.

Как сообщает ТАСС, во время судебного заседания следователь сообщил, что у блогера имеется паспорт государства Сент-Люсия, резидентство в ОАЭ и открытая виза США. Также, по данным следствия, до своего задержания бизнес-тренер регулярно менял места проживания. В связи с этим следователи полагают, что Шабутдинов может скрыться от следствия.

При этом адвокаты обвиняемого попросили суд смягчить меру пресечения. Поводом для этого стало сотрудничество блогера со следствием.

4 ноября прошлого года Аяза Шабутдинова отправили в СИЗО по делу о восьми случаях мошенничества. Следствие оценило ущерб от деятельности бизнес-тренера в 4 млн рублей. Блогер не признал вину.

13 августа следствие возбудило 22 новых уголовных дела, связанных с Шабутдиновым. Однако, как уточнили в суде, пока они не связаны с основным делом блогера.

Ранее стало известно, что Шабутдинов питается блюдами из ресторана, а не бесплатной пищей в СИЗО.

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