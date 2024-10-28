Мать из Курска сдавила младенцу горло поясом из-за страха не справиться с воспитанием

Жительницу Курска подозревают в нападении на малолетнюю дочь. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в доме на улице Вячеслава Клыкова. По версии следствия, россиянка сдавила маленькой девочке горло с помощью пояса от домашнего халата.

В какой-то момент ребенок потерял сознание, и мать вызвала скорую помощь. Специалисты госпитализировали пострадавшую в местную больницу, где оказали ей необходимую помощь.

В отношении родительницы тем временем возбудили уголовное дело. Сотрудники СК уже провели осмотр места происшествия и назначили необходимые экспертизы.

«Следователем проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы», – поделились в ведомстве.

Как сообщает Readovka, ребенку девять месяцев. Сама россиянка в беседе со следователями рассказала о том, что боялась не справиться с воспитанием девочки, поэтому взялась за пояс от халата.

Известно, что у женщины есть еще несколько детей, их число не уточняется.

Ранее в семье мигрантов истязали девочку утюгом, кусали ее и ломали кости из-за «плохого поведения».