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Мать из Курска сдавила младенцу горло поясом из-за страха не справиться с воспитанием

В Курске женщину задержали за нападение на своего младенца с поясом от халата

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Shutterstock

Жительницу Курска подозревают в нападении на малолетнюю дочь. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в доме на улице Вячеслава Клыкова. По версии следствия, россиянка сдавила маленькой девочке горло с помощью пояса от домашнего халата.

В какой-то момент ребенок потерял сознание, и мать вызвала скорую помощь. Специалисты госпитализировали пострадавшую в местную больницу, где оказали ей необходимую помощь.

В отношении родительницы тем временем возбудили уголовное дело. Сотрудники СК уже провели осмотр места происшествия и назначили необходимые экспертизы.

«Следователем проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы», – поделились в ведомстве.

Как сообщает Readovka, ребенку девять месяцев. Сама россиянка в беседе со следователями рассказала о том, что боялась не справиться с воспитанием девочки, поэтому взялась за пояс от халата.

Известно, что у женщины есть еще несколько детей, их число не уточняется.

Ранее в семье мигрантов истязали девочку утюгом, кусали ее и ломали кости из-за «плохого поведения».

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