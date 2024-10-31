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Число жертв наводнений в Испании выросло до 140

EFE: в результате наводнений в Испании погибло не менее 140 человек

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Alberto Saiz/AP

В результате пришедшей в Испанию бури, которая сопровождалась сильными дождями и вызвала наводнения, погибло по меньшей мере 140 человек. Об этом сообщает агентство EFE со ссылкой на источник.

При этом журналисты отметили, что в настоящее время официально подтверждено только 95 смертей. По данным властей, 92 из них произошли в Валенсии. Еще по одному погибшему обнаружили в Альбасете, Куэнке и Малаге.

В Испании произошло крупнейшее за последние 30 лет наводнение. Ливни обрушились на автономное сообщество Валенсия и ряд иных территорий.

Накануне министр территориальной политики королевства Анхель Виктор Торрес сообщил, что кабинет министров Испании решил объявить официальный траур по людям, погибшим в результате ливней и наводнений. Он будет действовать в период с 31 октября по 2 ноября.

На фоне стихийного бедствия испанское государственное метеорологическое агентство AEMET объявило красную тревогу в Валенсии и оранжевую тревогу в некоторых частях Андалусии.

Ранее последствия наводнений в Испании попали на видео.

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