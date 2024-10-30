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В Испании после наводнений объявили траур по жертвам

Кабмин Испании объявил трехдневный траур по жертвам ливней и наводнений

Кабинет министров Испании решил объявить официальный траур по людям, погибшим в результате ливней и наводнений. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил министр территориальной политики королевства Анхель Виктор Торрес, пишет РИА Новости.

«Премьер-министр Испании Педро Санчес переговорил с Его Величеством Королем и передал ему указ об официальном трехдневном трауре», — рассказал он.

Торрес уточнил, что траур будет действовать в период с 31 октября по 2 ноября.

В то же время министр отметил, что не может предоставить журналистам сведения о точном количестве пропавших без вести жителей. Но, по его словам, официальный Мадрид продолжит сотрудничать с региональными властями для ликвидации последствий наводнений и помощи пострадавшим людям.

Как сказал Торрес, ливни нанесли стране значительный материальный ущерб. Тем не менее самым страшным последствием остается гибель граждан, подчеркнул он.

Ливни и наводнения обрушились на испанское автономное сообщество Валенсия и ряд иных территорий. 30 октября государственная телерадиокомпания RTVE сообщила, что в результате стихийного бедствия в королевстве погибли 70 человек.

При этом, по информации газеты The Guardian, пропавшими без вести числятся еще семь жителей страны.

Ранее в Испании отменили баскетбольный матч из-за наводнений.

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