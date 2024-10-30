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Последствия наводнений в Испании попали на видео

El País: жители Испании засняли последствия разрушительных наводнений

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REUTERS

Очевидцы засняли последствия сильнейших ливней и наводнений, обрушившихся на Испанию. Видео, на котором запечатлены вышедшие из берегов реки и плывущие по затопленным улицам машины, опубликовала газета El País.

На кадрах можно увидеть, что в некоторых местах уровень воды достигает вторых этажей зданий. При этом бурлящий поток сметает все на своем пути, включая транспортные средства.

В Испании произошло крупнейшее за последние 30 лет наводнение. Ливни обрушились на автономное сообщество Валенсия и ряд иных территорий.

30 октября государственная телерадиокомпания RTVE сообщила, что 70 пострадавших в результате стихийного бедствия спасти не удалось. По информации газеты The Guardian, еще семь жителей королевства числятся пропавшими без вести.

На этом фоне правительство страны объявило официальный траур, который будет действовать с 31 октября по 2 ноября. Как сказал министр территориальной политики Испании Анхель Виктор Торрес, власти страны продолжат сотрудничать с региональными администрациями для ликвидации последствий наводнений и помощи пострадавшим гражданам.

Ранее в консульстве РФ в Испании рассказали, есть ли россияне среди пострадавших в результате наводнений.

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