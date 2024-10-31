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В Дании арестовали гражданина России по делу об угрозе взрыва в аэропорту

DR: в Дании арестовали россиянина по делу об угрозе взрыва в аэропорту Биллунн

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Elnur/Shutterstock/FOTODOM

Суд в Дании оставил под стражей до 28 ноября россиянина по делу об эвакуации датского аэропорта Биллунн в связи с угрозой взрыва. Об этом сообщает телерадиокомпания DR.

37-летнему гражданину России предъявили обвинения в хранении и приведении в действие взрывчатых веществ, а также в попытке кражи особо тяжкого характера и нарушении работы критически важной инфраструктуры. Отмечается, что обвиняемый частично признал свою вину, но при этом не уточняется, по каким именно статьям. По данным DR, обвиняемый на суде заявил, что доказательства по объему веществ были подделаны, по его словам, на самом деле, их было меньше.

20 апреля датский аэропорт Биллунн в регионе Южная Дания, рядом с которым находится парк развлечений «Леголенд», эвакуировали из-за угрозы взрыва. В полиции заявили, что мужчина был арестован в связи с угрозой.

31 октября немецкая газета Bild сообщила, что берлинская полиция разыскивает мужчину, который оставил сумку со взрывчаткой в столичном районе Нойкёльн.

Ранее ФСБ задержала россиянина, незаконно торговавшего взрывчаткой.

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