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В Берлине разыскивают мужчину, оставившего сумку со взрывчаткой

Bild: полиция Берлина разыскивает владельца сумки со взрывчаткой

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Michael Probst/AP

Берлинская полиция разыскивает мужчину, который оставил сумку со взрывчаткой в столичном районе Нойкёльн. Об этом сообщает немецкая газета Bild.

По имеющейся у издания информации, полицейские заметили на вокзале в Нойкёльне подозрительного человека и решили проверить его. Заметив правоохранителей, мужчина сбежал и бросил сумку, в которой обнаружили взрывчатку. Полицейские доставили сумку в ближайший парк, где произвели контролируемый взрыв, который был слышен за сотни метров.

По словам представителя правоохранительных служб, если бы взрывное устройство сработало в непосредственной близости от группы людей, то это привело бы к тяжелым последствиям.

В Нойкёльне проживает много выходцев из арабских стран.

Полиция проводит розыск владельца сумки.

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