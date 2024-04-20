В Дании из-за угрозы взрыва эвакуировали аэропорт

Датский аэропорт Биллунн в регионе Южная Дания, рядом с которым находится парк развлечений «Леголенд», эвакуировали из-за угрозы взрыва. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на полицию.

«Эвакуация прошла спокойно, путешественники следовали нашим инструкциям», — приводит агентство слова инспектора полиции Майкла Вайса.

В полиции также заявили, что мужчина был арестован в связи с угрозой.

19 апреля стало известно, что молния повредила взлетную полосу в аэропорту Владикавказа.

24 марта в аэропорту Шереметьево женщина заявила на борту самолета, который должен был вылететь в Ереван, о бомбе в своем рюкзаке. После ее слов рейс задержали, а на место прибыли оперативные службы. Отмечается, что женщина вела себя агрессивно и ходила по салону самолета.

Ранее аэропорты Ирана возобновили работу после израильской атаки.