ФСБ задержала россиянина, незаконно торговавшего взрывчаткой

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали местного жителя по подозрению в незаконной торговле взрывчаткой. Об этом сообщает портал NewsNN со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ.

По данным журналиста, спецслужбы поймали мужчину с поличным, когда он получал плату за взрывчатку. Возбуждено уголовное дело. Отмечается, что суд отпустил подозреваемого под подписку о невыезде.

В начале октября сообщалось о задержании в Краснодарском крае двух приятелей, которые занимались нелегальной торговлей оружием и боеприпасами. Как установили правоохранители, дело организовал 65-летний приезжий из Приморского края вместе с жителем Славянского района.

Сообщников задержали, когда они пытались продать 2,5 тысячи патронов разного калибра, пистолеты и шкуру Амурского тигра, занесенного в Красную книгу.

Ранее ФСБ сообщала о выявлении более 90 подпольных оружейных мастерских в России.