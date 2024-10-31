Россиянка разбила остановку, чтобы попасть к мужу в ИВС, но ее отпустили

Жительницу ХМАО задержали после того, как она разбила остановку молотком. Об этом сообщает Ura.ru.

Инцидент произошел на улице Гагарина. По версии правоохранителей, 39-летняя россиянка разбила стекло на остановке. Ущерб от ее действий превысил 18 тысяч рублей.

Женщину могут привлечь к ответственности за вандализм, в рамках закона за такие действия предусмотрен арест до трех месяцев.

Как сообщает источник издания, местная жительница разбила стекло с определенной целью. Она хотела попасть в изолятор временного содержания, куда ее супруга посадили за нарушение общественного порядка.

В результате россиянка не смогла попасть к возлюбленному, так как ее отпустили под обязательство о явке.

До этого в Курской области поймали супругов, которые решили вместе сбежать из исправительного центра. В рамках закона им позволялось покидать учреждение, чтобы ходить в город за едой. Пара воспользовалась возможностью и сбежала.

Ранее в Петербурге мигрант изнасиловал знакомую и пытался улететь из города.