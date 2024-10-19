В Петербурге мигрант изнасиловал знакомую и пытался улететь из города

На юге Петербурга сотрудники полиции задержали иностранца по подозрению в сексуальном насилии над знакомой. Об этом сообщает «78.ru».

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 44-летняя петербурженка, работающая медсестрой. Она рассказала, что в ночь на 16 октября в квартире по проспекту Луначарского ее изнасиловал малознакомый иностранец. Насильник также отобрал у нее украшения и 80 тысяч рублей наличными, после чего скрылся.

Мигранта из Узбекистана удалось задержать в аэропорту Пулково, он пытался улететь из города, подозреваемый помещен в ИВС. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в ЯНАО будут судить жителя Свердловской области по обвинению в изнасиловании местной жительницы и краже сотового телефона. 38-летний мужчина распивал спиртные напитки с новой знакомой в парке. Во время совместного отдыха на природе он предложил ей уединиться, но получил отказ. В ответ он применил физическую силу и, угрожая, изнасиловал северянку. Потерпевшая смогла сбежать.

Ранее в Петербурге отчим изнасиловал 11-летнюю падчерицу и пытался сбежать в Узбекистан.