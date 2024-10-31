На реке в Мурманской области появились ледяные блинчики

На реке Титовке в Мурманской области появились ледяные блинчики при первых заморозках. Об этом рассказали на странице VK «Полуостров 51».

Ледяные блинчики — необычные льдинки округлой формы. Это природное явление появляется при замерзании снега и льда вместе, а такая необычная форма объясняется слабым волнением воды в реке.

Сами льдинки успели запечатлеть местные жители, которые и поделились снимками и видео редкого явления.

Заморозки с непогодой ожидают и жителей столицы. Порывы составят от 17 до 20 метров в секунду. Городские службы уже находятся в состоянии повышенной готовности.

До этого синоптики предсказали, что предстоящая зима будет «нервной» для автомобилистов, поскольку в предстоящем сезоне их ждут резкие изменения температуры и сильные осадки.

Ранее экологи пообещали, что зима будет нестабильной и отличится экстремальными морозами и осадками.