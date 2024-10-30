Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве ожидается резкое изменение погоды

Мокрый снег и дождь ожидаются в Москве вечером 30 октября

close
Alexander Zemlianichenko/AP

Резкое ухудшение погоды прогнозируют в Москве сегодня вечером, ожидаются дождь, мокрый снег и сильный ветер. Об этом сообщается в Telegram-канале городского хозяйства столицы.

По словам заместителя мэра Петра Бирюкова, в Москве ожидаются сильные порывы ветра до 17-20 метров в секунду, а также образование гололедицы.

Неблагоприятные погодные условия сохранятся 31 октября. В пятницу, 1 ноября, синоптики прогнозируют наиболее сильный ветер — до 21 м/с, добавил Бирюков.

Он отметил, что городские службы работают в режиме повышенной готовности, аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов находятся на круглосуточном дежурстве.

Член научного совета РЭО и совета МГО Российского экологического движения Илья Рыбальченко до этого предупреждал, что предстоящая зима в России будет нестабильной и отличится как положительными аномалиями, так и экстремальными морозами и осадками. В ряд регионов, по его словам, придет арктический холод. При этом в декабре ожидается аномально теплая погода.

Ранее москвичам рассказали, когда ждать самого холодного дня осени.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами