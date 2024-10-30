В Москве ожидается резкое изменение погоды

Резкое ухудшение погоды прогнозируют в Москве сегодня вечером, ожидаются дождь, мокрый снег и сильный ветер. Об этом сообщается в Telegram-канале городского хозяйства столицы.

По словам заместителя мэра Петра Бирюкова, в Москве ожидаются сильные порывы ветра до 17-20 метров в секунду, а также образование гололедицы.

Неблагоприятные погодные условия сохранятся 31 октября. В пятницу, 1 ноября, синоптики прогнозируют наиболее сильный ветер — до 21 м/с, добавил Бирюков.

Он отметил, что городские службы работают в режиме повышенной готовности, аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов находятся на круглосуточном дежурстве.

Член научного совета РЭО и совета МГО Российского экологического движения Илья Рыбальченко до этого предупреждал, что предстоящая зима в России будет нестабильной и отличится как положительными аномалиями, так и экстремальными морозами и осадками. В ряд регионов, по его словам, придет арктический холод. При этом в декабре ожидается аномально теплая погода.

Ранее москвичам рассказали, когда ждать самого холодного дня осени.