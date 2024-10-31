В Кузбассе в аварии с опрокинувшимся автобусом пострадали 11 человек

В Кузбассе произошло ДТП с участием автобуса. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел на автодороге «Калтан – Малиновка». По предварительным данным, водитель не справился с управлением, поэтому средство передвижения опрокинулось на бок.

Как полагают правоохранители, причиной стали сложные погодные условия. На кадрах с места инцидента видно, что в регионе идет снег.

После аварии медицинская помощь понадобилась 11 пассажирам. Какие травмы они получили и понадобилась ли кому-то госпитализация, не уточняется.

В ситуации разбираются сотрудники МВД. Им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. На данный момент они проводят проверку.

До этого в Дагестане в ДТП с автобусом пострадали 19 человек, среди них – двое несовершеннолетних. Автомобиль марки Volkswagen врезался в «Газель», после чего вторая отлетела и перевернулась на крышу.

Ранее в Петербурге автобус протаранил несколько машин.