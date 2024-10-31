Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кузбассе в аварии с опрокинувшимся автобусом пострадали 11 человек

В Кузбассе 11 человек пострадали в ДТП с автобусом

В Кузбассе произошло ДТП с участием автобуса. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел на автодороге «Калтан – Малиновка». По предварительным данным, водитель не справился с управлением, поэтому средство передвижения опрокинулось на бок.

Как полагают правоохранители, причиной стали сложные погодные условия. На кадрах с места инцидента видно, что в регионе идет снег.

После аварии медицинская помощь понадобилась 11 пассажирам. Какие травмы они получили и понадобилась ли кому-то госпитализация, не уточняется.

В ситуации разбираются сотрудники МВД. Им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. На данный момент они проводят проверку.

До этого в Дагестане в ДТП с автобусом пострадали 19 человек, среди них – двое несовершеннолетних. Автомобиль марки Volkswagen врезался в «Газель», после чего вторая отлетела и перевернулась на крышу.

Ранее в Петербурге автобус протаранил несколько машин.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами