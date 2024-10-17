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В Дагестане 19 человек пострадали в аварии с пассажирской «Газелью»

Минздрав Дагестана: два человека погибли в ДТП с участием «Газели»

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МЧС РФ по Республике Дагестан

Число пострадавших в ДТП с участием пассажирской «Газели» и легкового автомобиля в Хасавюртовском районе Дагестана выросло до 19. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

«В Дагестане спасатели МЧС России ликвидируют последствия ДТП», — отметили в ведомстве.

В МЧС уточнили, что среди 19 пострадавших, которые находятся в больнице, двое несовершеннолетних. На месте происшествия работают девять спасателей и три единицы техники. По данным ведомства, водитель микроавтобуса погиб.

Пресс-секретарь регионального Минздрава Зарина Агмадова сообщила ТАСС, что число погибших в аварии увеличилось до двух. Она рассказала, что столкновение автомобиля «Фольксваген Поло» и пассажирской «Газели» произошло на автодороге районного значения Муцалаул-Кокрек. Агмадова добавила, что пострадавших попутным транспортом и каретами скорой помощи доставили в лечебные учреждения.

Накануне серьезная авария произошла в Забайкалье. В Шилкинском районе на 147-м километре региональной автодороги МогойтуйСретенск — Олочи. Водитель микроавтобуса Ford Transit не справился с управлением, машина съехала с дороги и опрокинулась. Различные травмы получили девять пассажиров.

Ранее россиянам назвали три условия для замены зимних шин.

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