В Дагестане 19 человек пострадали в аварии с пассажирской «Газелью»

Число пострадавших в ДТП с участием пассажирской «Газели» и легкового автомобиля в Хасавюртовском районе Дагестана выросло до 19. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

«В Дагестане спасатели МЧС России ликвидируют последствия ДТП», — отметили в ведомстве.

В МЧС уточнили, что среди 19 пострадавших, которые находятся в больнице, двое несовершеннолетних. На месте происшествия работают девять спасателей и три единицы техники. По данным ведомства, водитель микроавтобуса погиб.

Пресс-секретарь регионального Минздрава Зарина Агмадова сообщила ТАСС, что число погибших в аварии увеличилось до двух. Она рассказала, что столкновение автомобиля «Фольксваген Поло» и пассажирской «Газели» произошло на автодороге районного значения Муцалаул-Кокрек. Агмадова добавила, что пострадавших попутным транспортом и каретами скорой помощи доставили в лечебные учреждения.

Накануне серьезная авария произошла в Забайкалье. В Шилкинском районе на 147-м километре региональной автодороги Могойтуй — Сретенск — Олочи. Водитель микроавтобуса Ford Transit не справился с управлением, машина съехала с дороги и опрокинулась. Различные травмы получили девять пассажиров.

Ранее россиянам назвали три условия для замены зимних шин.