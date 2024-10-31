На теле блогерши Кристины Рэй не обнаружили следов насилия

Следов насилия на теле блогерши и модели Кристины Рэй (Кристины Кожевниковой) не обнаружено, основная версия ее смерти — несчастный случай. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По версии Telegram-канала, Рэй спустилась в канализацию за закладкой, и девушку могло случайно унести потоком воды. Ее тело нашли спустя месяц без одежды, но и ее якобы могло со временем смыть водой.

29 октября Рэй нашли мертвой в канализационном коллекторе в Сочи. Она не выходила на связь с 28 сентября. Известно, что блогерша долго страдала от наркотической зависимости. Знакомые утверждали, что в день пропажи она ушла искать закладку.

Рэй получила известность из-за своих многочисленных пластических операций. В 22 года она попала в Книгу рекордов Гиннесса как обладательница самых больших губ в России. Позже россиянка вернула себе естественную внешность.

Ранее треш-стримершу задержали за осквернение монумента.