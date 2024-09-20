Пожилая петербурженка попала в больницу с переломом, выпав из автобуса на ходу

Жительница Петербурга попала в травматологическое отделение больницы после поездки в общественном транспорте. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел на Комендантском проспекте. По словам самой 84-летней пострадавшей, в этот момент она уже находилась в салоне. Автобус не закрыл двери, но при этом начал движение, в результате женщина выпала на дорогу.

«Из-за невыносимой боли пожилая женщина вызвала скорую помощь», – сообщается в публикации.

Россиянка попала в медучреждение с переломом правой бедренной кости со смешением отломков.

В комментарии для источника один из перевозчиков подтвердил информацию о произошедшем. По словам представителей компании, автобус стоял на остановке, когда женщина попыталась выйти из салона, но упала.

Ситуацией заинтересовались в следственном комитете. Специалисты ведомства проводят проверку по факту травмирования пожилой женщины.

Ранее в Приморье женщина выпрыгнула из такси на ходу, испугавшись поведения водителя.