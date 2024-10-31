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Росгвардейцы спасли девушку, которая поскользнулась и упала в реку в Петербурге

В Петербурге росгвардейцы спасли девушку, которая поскользнулась и упала в реку

В Петербурге спасли молодую девушку, которая поскользнулась и сорвалась в реку Большая Невка. Об этом сообщает ГУ Росгвардии по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел 31 октября. Девушка поскользнулась, упала в реку и стояла в воде, находясь в шоковом состоянии. Ей требовалась помощь, чтобы выбраться на сушу.

Находившийся поблизости росгвардеец заметил девушку в бедственном положении и доложил о произошедшем экипажу катера. Сотрудники вытащили гражданку из воды и доставили на базу расположения катеров — там ей оказали необходимую помощь и отогрели.

После этого девушку передали медицинским работникам. Информации о ее состоянии не поступало.

До этого под Калининградом сотрудники МЧС спасли вылезшую на карниз 3-го этажа женщину. Они при помощи альпинистского снаряжения затащили ее обратно в квартиру.

Ранее новосибирские врачи спасли девушку с двумя килограммами волос в желудке.

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