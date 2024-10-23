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Новосибирские врачи спасли девушку с двумя килограммами волос в желудке

В Новосибирске врачи спасли девушку с двумя килограммами волос в желудке

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Pixabay

В Новосибирске врачи извлекли из желудка 19-летней девушки два килограмма волос и спасли ее. Об этом сообщает региональный минздрав.

По информации министерства, молодая пациентка поступила в больницу №25 с жалобами на рвоту — любая съеденная пища выходила обратно. Состояние девушки ухудшалось из-за истощения. Врачи обследовали россиянку и обнаружили у нее в желудке ком волос, который полностью заполнил его — он называется трихобезоар.

Выяснилось, что новосибирка страдает синдромом Рапунцель. Она три года ела собственные волосы, пока они полностью не заполнили желудок.

Хирурги провели девушке операцию по извлечению трихобезоара, она прошла успешно. Волосяной ком весил два килограмма и составлял 35 сантиметров в длину.

«Бзоар — это в первую очередь психологическая проблема. Если необходимо, стоит обратиться к психологу», — посоветовал один из врачей.

Ранее на Урале врачи спасли любительницу капусты, у которой в желудке вырос «фруктовый» камень.

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