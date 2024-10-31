Юрист объяснила, как грамотно уволиться с работы

Сотруднику, который хочет уволиться, нужно написать заявление на увольнение не позднее чем за две недели до окончания работы. Об этом RuNews24.ru рассказала юрист Анна Черепанова.

По ее словам, после этого руководитель должен издать приказ об увольнении, произвести окончательный расчет с работником и выдать ему необходимые при увольнении документы. Юрист уточнила, что днем увольнения будет считаться последний день работы, кроме тех случаев, когда сотрудник фактически не работал, но за ним сохранялось место работы. Например, если перед этим он уходит в отпуск.

Черепанова добавила, что при увольнении работнику должны предоставить окончательный расчет, в который входят зарплата за отработанные дни, включая день увольнения, и компенсация за неиспользованный отпуск.

«Важно помнить, что заявление об увольнении должно быть подано работодателю в бумажном формате, так как законодательство не предусматривает его электронную версию. Некоторые сотрудники, вместо того чтобы предоставить работодателю написанный от руки экземпляр заявления, отправляют его по электронной почте. Это допустимо только в том случае, если в локальных нормативных актах организации предусмотрен такой способ подачи документов», — заключила она.

Сооснователь бухгалтерского аутсорсинга «Мое дело» Анастасия Моргунова до этого рассказала «Газете.Ru», что работодатели должны оплачивать больничный россиянам не только во время работы, но и после официального ухода с нее.

Ранее сообщалось, что женщину уволили за реакцию на разоблачающий пост о работодателе в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).